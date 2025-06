Pioli si farà, ma serve calma. CorSport: “Evitare il muro dell’Al-Nassr”

Calma e pazienza per Stefano Pioli alla Fiorentina

La Fiorentina e Stefano Pioli sono sempre più vicini a ufficializzare il loro nuovo sodalizio, ma bisognerà attendere la scadenza del 2 luglio, data legata alla residenza fiscale dell’allenatore in Arabia Saudita. Solo dopo questa data potrà essere formalizzato l'accordo che, nei fatti, è già solido e sostenuto dalla volontà reciproca. La possibilità che Pioli prendesse il posto di Spalletti in Nazionale è stata definitivamente archiviata anche grazie alla fermezza del tecnico nel voler rispettare la parola data al club viola.

La trattativa, però, non è priva di ostacoli. Il principale riguarda la rescissione del contratto con l’Al-Nassr, valido fino al 2027, che richiede tatto e diplomazia. La Fiorentina, pur fiduciosa, sa di non avere il pieno controllo sulla situazione, che dipende anche dalla disponibilità del club saudita a liberare l’allenatore. L'intesa tra Pioli e il club toscano è totale, ma serve muoversi con prudenza per evitare che una pressione eccessiva renda più difficile chiudere l’accordo.