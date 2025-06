Fiorentina, Pioli parla già di mercato. La Nazione: “Solo questione di tempo”

Stefano Pioli è ormai destinato a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina, anche se l’ufficialità potrebbe richiedere ancora un po’ di tempo. Dopo il rifiuto di Ranieri e la mancata intesa tra Pioli e la Figc per motivi economici,il tecnico ha deciso di rispettare gli accordi presi con la società viola. La Federazione, dal canto suo, ha preferito non ostacolare questa scelta. Una telefonata tra le parti ha chiarito definitivamente che Pioli non sarà il successore di Spalletti in Nazionale e che il suo futuro sarà nuovamente a Firenze.