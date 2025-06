VN – Pioli-Fiorentina resiste: possibile nome a sorpresa per la Nazionale

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i viola stanno proseguendo a tutta in direzione Pioli. Occhio alla Nazionale

Arrivano importanti aggiornamenti per quello che riguarda il futuro della Fiorentina e della Nazionale. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i viola stanno proseguendo a tutta in direzione Stefano Pioli, forti dell'accordo trovato nei giorni scorsi. Dopo il no di Ranieri alla Nazionale, la situazione ha preoccupato un po' il tifo viola, ma Pioli sembra essere comunque orientato a rispettare la parola data alla Fiorentina.