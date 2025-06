Firenze e la voglia di rivalsa. Gazzetta: “Così Pioli ha rispettato la parola data”

Stefano Pioli si avvicina sempre di più alla panchina della Fiorentina. Anche la Gazzetta dello Sport parla di un matrimonio che si farà, probabilmente a inizio luglio. Giusto pronto per l'inizio del ritiro al Viola Park. Così, l'ex Milan torna in Italia e ritrova la sua Firenze:"Pioli è deciso a prendere in mano la squadra lasciata da Palladino al sesto posto e col playoff di Conference League da giocare tra il 21 e il 28 agosto. Ha ormai scelto di abbandonare dopo una sola stagione i ricchi sauditi dell'Al Nassr dove ha in mano un triennale da 12 milioni l'anno. L'approdo al Viola Park gliene garantirebbe poco più di tre, ma vuoi mettere rientrare in Italia, peraltro in una piazza che conosci, non lontana dalla tua Parma... E, soprattutto, in un campionato di primo livello con la possibilità di giocarsi una coppa europea e di rilanciarsi a livello personale dopo le delusioni patite nell'ultima stagione al Milan".