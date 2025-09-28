Pioli fa Palladino, Nazione: “Torna la difesa a 3, Pablo Marì e Pongracic rischia”

Oggi potrebbe giocare Pablo Marì

Redazione VN 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 06:32)

Stefano Pioli sembra intenzionato a schierare la Fiorentina con una difesa a tre nel derby di oggi pomeriggio a Pisa, pur mantenendo la possibilità di trasformarla in una linea a quattro in fase di non possesso. Una soluzione tattica che riprende quanto visto contro il Napoli, anche se i test con i campioni d’Italia e contro il Como non hanno dato i risultati sperati. Nonostante ciò, l’allenatore ha insistito per tutta la settimana su questo assetto, complice anche l’assenza di Lamptey e la scarsità di alternative sulle corsie esterne, puntando su un’impostazione su cui lui e il suo staff lavorano fin dall’estate.

La novità principale potrebbe riguardare l’inserimento di Pablo Mari al centro della difesa,con Ranieria sinistra e uno tra Comuzzo e Pongracic a destra: al momento il giovane classe 2005 appare favorito sul croato. Pioli però non ha ancora preso una decisione definitiva e la formazione sarà svelata solo poco prima del fischio d’inizio, anche per evitare fughe di notizie come accaduto prima del match contro il Como. Questo atteggiamento di riservatezza risponde alla volontà dell’ambiente viola di mantenere il massimo riserbo in vista di un derby particolarmente sentito.

Per il resto, non sono previsti stravolgimenti: conferma per De Gea in porta, mentre a centrocampo agiranno Dodo e Gosens come esterni, con Nicolussi Caviglia in regia affiancato da Mandragora e da uno tra Fazzini e Sohm, con l’ex Empoli favorito. In attacco, infine, Pioli riproporrà la collaudata coppia della scorsa stagione, composta da Gudmundsson a supporto di Kean, con l’obiettivo di dare continuità alla fase offensiva. Lo scrive la Nazione.