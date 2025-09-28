La Nazione rivela uno stato d'animo poco sereno di Stefano Pioli, dovuto all'uscita d'informazioni prima della sfida contro il Como di Fabregas. Per questo motivo, durante gli allenamenti, il tecnico viola varia molto la formazione titolare, comunicandola ai giocatori solo la mattina prima della gara:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Fuga di notizie, Pioli irritato”. Ecco cosa ha fatto in settimana
La Nazione
Nazione: “Fuga di notizie, Pioli irritato”. Ecco cosa ha fatto in settimana
Pioli e quel piccolo cambiamento contro il Pisa
A differenza però del terzetto classico ammirato in queste prime gare - ad eccezione della sfida contro la squadra di Fabregas - ci potrebbe essere l'inserimento di Pablo Mari, che potrebbe tornare a guidare la difesa al centro con capitan Ranieri sulla sinistra e uno tra Comuzzo e Pongracic a destra: a ieri sera il classe 2005 era in vantaggio sul croato ma nulla è ancora deciso e la riunione tecnica di questa mattina scioglierà gli ultimi dubbi. Anche per i diretti interessati. Rispetto ad altre volte, infatti, Pioli comunicherà la formazione di oggi solo a ridosso del fischio d'inizio del match contro il Pisa (in settimana ha provato spesso squadre miste tra titolari e riserve), questo perché la fuga di notizie prima della gara col Como ha tanto irritato (lo ha fatto a dire il vero soprattutto l'evitabile naturalezza con cui Fabregas ha ammesso di aver avuto notizie di prima mano alla vigilia del match con i viola) quanto sorpreso tutto l'ambiente, che in vista del sentito derby di questo pomeriggio ha scelto di alzare una cortina di fumo sull'undici che partirà dall'inizio alla Cetilar Arena.
© RIPRODUZIONE RISERVATA