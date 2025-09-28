Fantasia al potere, Gudmundsson contro Tramoni: i due talenti a confronto

La sfida tra i due trequartisti

Redazione VN 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 07:40)

Fantasia al potere. O almeno, è la speranza di tifosi e allenatori. Perché Pisa-Fiorentina può essere anche racchiusa nella sfida tra Matteo Tramoni e Albert Gudmundsson, due che stanno cercando la scintilla giusta per accendere le rispettive squadre.

Tramoni, dopo la grande stagione in serie B, punta a ritagliarsi una dimensione significativa anche nella massima serie. Sei partite stagionali senza lasciare il segno. Bottino lontanissimo da quello '24/25, quando nel campionato cadetto ha messo insieme 14 gol e 3 assist.

Lo stesso dicasi per Gud. Per l'islandese 4 presenze, 1 gol (al Polissya) e 1 assist (a Cagliari). Poi l'infortunio in nazionale e la rincorsa per essere di nuovo protagonista. La Fiorentina ha bisogno anche del suo talento per uscire da questo momento difficile. Pioli lo sa bene e oggi ha ripensato a lui. Lo scrive la Nazione.