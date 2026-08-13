Edoardo Pierozzi si prepara a vivere una serata particolare: dopo undici anni trascorsi nella Fiorentina, il terzino fiorentino classe 2001 tornerà al Franchi con la maglia del Benevento per affrontare i viola in Coppa Italia. Ecco le sue parole alla Nazione:

È una partita che ho tanta voglia di giocare. È una vita che non torno al Franchi e sarà bello farlo davanti alla mia famiglia. Per noi sarà un test importante, ma lo sarà anche per la Fiorentina. Rimango un tifoso della Fiorentina. Ho avuto meno possibilità di arrivare in prima squadra rispetto a mio fratello ma il Franchi per me significa tanto: voglio vivere questa partita con serenità, divertendomi». Tra i ricordi del settore giovanile cita Rocco De Vincenti e i tanti tecnici incontrati nel suo percorso: «Sono ricordi che resteranno indimenticabili

Dopo diverse esperienze, Pierozzi ha trovato continuità a Benevento, dove le sue prestazioni e alcuni gol decisivi gli sono valsi anche il soprannome di “San Pierozzi”:

Negli ultimi anni ho girato tanto e ho avuto la fortuna di vincere in piazze importanti come Cesena, Pescara e Benevento. Ma per un giocatore la continuità è fondamentale: ogni cambio comporta un periodo di ambientamento e avevo bisogno di fermarmi. Era il momento giusto. Floro Flores? È un allenatore giovane che vive ancora lo spogliatoio come uno di noi. Non tutti gli allenatori riescono a farlo ma i risultati gli hanno dato ragione. Le sue idee si sposano bene con il mio modo di giocare. Il ricordo di Davide Astori? Fu una partita emozionante, con sentimenti contrastanti, ma anche una bellissima occasione per ricordare Davide

Pierozzi guarda con grande considerazione anche alla nuova Fiorentina di Grosso: