Dopo la travagliata esperienza in maglia Juventus, Dusan Vlahovic ha scelto di ripartire dal Besiktas. Una scelta a sorpresa sotto certi aspetti, come sottolineato dal suo connazionale Strahinja Pavlovic. Le parole del difensore a Tuttosport:

"Devo essere onesto, pensavo trovasse una squadra nei primi cinque campionati d'Europa, però avrà avuto i suoi motivi per andare al Besiktas. Penso che ritrovare Italiano, l'allenatore con cui era esploso alla Fiorentina, abbia influito. Gli faccio i miei migliori auguri"