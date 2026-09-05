Vlahovic ritrova Italiano. Un bonomio che a Firenze aveva fatto divertire tutti
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Dopo la travagliata esperienza in maglia Juventus, Dusan Vlahovic ha scelto di ripartire dal Besiktas. Una scelta a sorpresa sotto certi aspetti, come sottolineato dal suo connazionale Strahinja Pavlovic. Le parole del difensore a Tuttosport:
"Devo essere onesto, pensavo trovasse una squadra nei primi cinque campionati d'Europa, però avrà avuto i suoi motivi per andare al Besiktas. Penso che ritrovare Italiano, l'allenatore con cui era esploso alla Fiorentina, abbia influito. Gli faccio i miei migliori auguri"
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