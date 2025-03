Palladino ritrova Kean e Gudmundsson, ma quanti assenti in casa viola

La Conference è un obiettivo e per raggiungerlo la Fiorentina si affida al suo centravanti

La Fiorentina ha nuovamente l'occasione per provare a portare a casa un trofeo e per farlo dovrà tirare fuori una delle sue migliori prestazioni. Raffaele Palladino potrà contare su Moise Kean, rientrato dopo il trauma cranico rimediato nella sfida contro il Verona. L'attaccante viola proverà a far dimenticare la finale persa meno di un anno fa e a toccare quota 20 gol tra coppa e campionato (al momento è a 15 reti).