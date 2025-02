Palladino ridisegna la Fiorentina: pronti tre moduli per aumentare la qualità

Raffaele Palladino sta lavorando giorno e notte al Viola Park per trovare ogni soluzione possibile al "mal di gioco". Pronti tre moduli per aumentare la qualità

Sono giorni caldi al Viola Park. Palladino, secondo il Corriere dello Sport, starebbe decidendo il sistema di gioco a cui affidarsi per il rilancio in classifica. Due sono i presupposti: la necessità non più rinunciabile di affidarsi al centrocampo a tre e la certezza di non poter disporre di Gudmundsson per un periodo abbastanza lungo. Questa assenza indirizza le scelte in attacco del tecnico viola e di conseguenza, condiziona gli altri due reparti.