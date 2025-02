La “strana” stagione di Comuzzo. Un inizio da predestinato e un futuro da scrivere

La storia attuale di Pietro Comuzzo è tanto bella quanto strana. Giovanissimo centrale viola che prima ha saputo rivelarsi il numero uno della difesa, poi è stato al centro di una grande operazione di mercato senza perdere la testa e ora si trova a fare i conti con la concorrenza di Pongracic e Pablo Mari. Comuzzo, detto il Soldato, è un calciatore dal potenziale enorme. Oltre alle qualità da campione ha dimostrato di avere una struttura psicologica da numero uno. Non è facile mantenere la freddezza e la serenità quando il mercato ti accende i riflettori addosso come fatto con Comuzzo a gennaio. Prima l'offerta da capogiro del Napoli e poi le voci che lo porterebbero in estate alla Juventus. Il classe 2005 è rimasto ad ascoltare tutti, ma non ha perso di vista la realtà. Quando la Fiorentina ha detto di no al Napoli per Comuzzo è stata una grande liberazione. Molto contento di rimare a Firenze è ripartito con ancora più voglia di prima.