Dal VP: “Adli ancora out. Comuzzo-Pongracic ballottaggio aperto”

Allenamento pomeridiano per la Fiorentina nella giornata odierna. Come riportato da Radio Bruno, assente ancora Adli dal gruppo, per lui ci sarà ancora un po' ad aspettare. Con il Verona dovrebbe esserci la conferma del 4-2-3-1, con il ritorno di Kean davanti e gli altri come Zaniolo e Fagioli nelle loro posizioni. Gruppo con il morale non alle stelle, comprensibilmente visto il risultato con il Como e le brutte notizie di Gudmundsson e Colpani. Comuzzo? È in ballottaggio con Pongracic, ha le sue possibilità di giocare.