Gud e Colpani fuori: “Palla” al centro o campo libero per Beltran e Zaniolo?

Allargare il campo o...Palla al centro?

Palladino sfoglia la margherita, con meno petali ancora su da staccare. "Palla" potrebbe decidere di giocare al centro in un 3-4-2-1 con Beltran e Zaniolo a supporto dell'unica punta Kean. Una posizione nel vivo del gioco che potrebbe snaturare meno il pur generosissimo ex River. Un numero 9 che non è una centravanti - lo abbiamo capito - ma nemmeno un esterno in grado di fare la fascia. Nel solco, fra l'altro, di quanto operato sul mercato con la cessione di tutti gli esterni più meno puri fino a quel momento in rosa (Sottil, Ikoné, Kouamé). Possiamo ormai dire che il ruolo dell'argentino sia quello di seconda punta dietro a Kean, dove può combinare con l'ex Juventus. Beltran è un giocatore rapido e sveglio fronte alla porta e ha già fornito 4 assist in stagione. L'intesa con Moise funziona, molto più di quanto non abbia funzionato la coppia d'attacco - vista raramente - tra l'islandese e Kean. Da quando era tornato Gudmundsson aveva costretto Beltran a scalare a sinistra. Tanta applicazione difensiva in aiuto alla squadra, ma sulla fascia l'ex River sembra spaesato. Il dualismo con Gudmundsson lo sta penalizzando. Ecco perché per lui l'infortunio dell'ex Genoa potrebbe rappresentare l'occasione per tornare centrale.