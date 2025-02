E adesso quando torna Gudmundsson? I tempi di recupero e le partite saltate

La partita di domenica è stata una vera e propria trappola per la Fiorentina di Palladino. Non solo il Como ha battuto i viola per 0-2, mettendo in mostra le difficoltà dei gigliati. Ma Albert Gudmundsson si è fatto nuovamente male. La caduta, con conseguente frattura del coccige , è un altro stop pesante per l'ex Genoa. Palladino dovrà fare a meno di quello che doveva essere il top player della Fiorentina. Ma quanto starà fuori Gudmundsson?

I tempi di recupero

Gudmundsson starà ai box per diverse settimane. Tempi di recupero che dovrebbero aggirarsi come minimo intorno al mese, con possibilità che si dilatino in base allo svilupparsi della situazione nel periodo di convalescenza e una doverosa riatletizzazione una volta tornato arruolabile per il lavoro con il gruppo in allenamento. Gudmundsson salterà sicuramente le gare prima della sosta. Quindi Verona, Lecce, Napoli e Juventus. Poi ci sarà l'Atalanta il 30 marzo. Probabilmente l'obiettivo sarebbe quello di riaverlo al meglio per Milan e Parma, ad inizio aprile.