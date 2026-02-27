La Fiorentina conquista comunque l’accesso agli ottavi di Conference League,ma lo fa al termine di una partita disastrosa, servendo ben 107 minuti prima di dare un segnale di vita. Contro lo Jagiellonia, i viola offrono una delle prestazioni peggiori della stagione (se non della loro storia recente): difesa disattenta, attacco sterile e totale blackout mentale fino al gol di Fagioli nei supplementari.
Nazione: "Una delle partite più brutte della storia della Fiorentina. Disastrosa!"
La gara parte con una Fiorentina ampiamente rimaneggiata, mentre i polacchi recuperano Pululu, che si rivelerà devastante. Dopo un avvio equilibrato, i viola crollano: errori a catena del reparto difensivo e di centrocampo permettono a Mazurek di colpire due volte nel primo tempo, sfruttando palloni persi e dormite collettive. Il Franchi fischia, Vanoli cambia portiere e uomini, ma l’inerzia non muta: a inizio ripresa arriva anche il terzo gol ospite, ancora in contropiede e ancora con una linea difensiva completamente fuori posizione.
La Fiorentina, confusa e incapace di reagire, trascina la partita ai supplementari senza mai dare l’impressione di controllarla. Proprio lì arriva finalmente la scossa: Fagioli segna su ribattuta, Kean raddoppia e sembra l’inizio della rimonta. Ma un nuovo errore, questa volta di De Gea, regala allo Jagiellonia il quarto gol, chiudendo una notte da incubo. La qualificazione resta, ma la prestazione lascia più ombre che certezze. Lo scrive la Nazione.
