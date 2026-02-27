Nazione: “Una delle partite più brutte della storia della Fiorentina. Disastrosa!”

La gara parte con una Fiorentina ampiamente rimaneggiata, mentre i polacchi recuperano Pululu, che si rivelerà devastante. Dopo un avvio equilibrato, i viola crollano: errori a catena del reparto difensivo e di centrocampo permettono a Mazurek di colpire due volte nel primo tempo, sfruttando palloni persi e dormite collettive. Il Franchi fischia, Vanoli cambia portiere e uomini, ma l’inerzia non muta: a inizio ripresa arriva anche il terzo gol ospite, ancora in contropiede e ancora con una linea difensiva completamente fuori posizione.