Gudmundsson in panchina con lo Jagiellonia. Rep: “Ecco quanto può giocare”

Rispetto alla gara di Bialystok, Vanoli dovrebbe limitare il turnover , pur mantenendo un equilibrio tra titolari e seconde linee. In porta spazio a Lezzerini, con Dodô e Gosens sulle fasce difensive e la coppia Comuzzo–Pongracic al centro. A centrocampo tornerà Mandragora, affiancato da Ndour e Fabbian, mentre in avanti Harrison e Fazzini agiranno ai lati di Piccoli.

Albert Gudmundsson, reduce dall'infortunio alla caviglia, andrà in panchina pronto per giocare uno spezzone di partita. Così ne ha parlato Paolo Vanoli: "Nessuno resterà a casa, l’altra volta è stata una scelta fatta per tanti motivi, stavolta invece sono tutti disponibili tranne i giocatori fuori dalla lista Uefa. Gud sta meglio. Già col Pisa era in panchina. Spero di dargli minutaggio perché è un giocatore molto importante per noi". Lo scrive La Repubblica.