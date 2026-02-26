Rispetto alla gara di Bialystok, Vanoli dovrebbe limitare il turnover, pur mantenendo un equilibrio tra titolari e seconde linee. In porta spazio a Lezzerini, con Dodô e Gosens sulle fasce difensive e la coppia Comuzzo–Pongracic al centro. A centrocampo tornerà Mandragora, affiancato da Ndour e Fabbian, mentre in avanti Harrison e Fazzini agiranno ai lati di Piccoli.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gudmundsson in panchina con lo Jagiellonia. Rep: “Ecco quanto può giocare”
La Repubblica
Gudmundsson in panchina con lo Jagiellonia. Rep: “Ecco quanto può giocare”
Le ultime su Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson, reduce dall'infortunio alla caviglia, andrà in panchina pronto per giocare uno spezzone di partita. Così ne ha parlato Paolo Vanoli: "Nessuno resterà a casa, l’altra volta è stata una scelta fatta per tanti motivi, stavolta invece sono tutti disponibili tranne i giocatori fuori dalla lista Uefa. Gud sta meglio. Già col Pisa era in panchina. Spero di dargli minutaggio perché è un giocatore molto importante per noi". Lo scrive La Repubblica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA