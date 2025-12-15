Nazione: “Un incubo senza fine. Fiorentina, la Serie B è dietro l’angolo”

“Fiorentina, la B è dietro l’angolo“. Esordisce così la Nazione per commentare l’ennesima sconfitta della squadra viola in campionato. La Fiorentina precipita verso la Serie B con una sconfitta drammatica al Franchi,...

Redazione VN 15 dicembre - 06:18

"Fiorentina, la B è dietro l'angolo". Esordisce così la Nazione per commentare l'ennesima sconfitta della squadra viola in campionato. La Fiorentina precipita verso la Serie B con una sconfitta drammatica al Franchi, maturata al terzo minuto di recupero contro il Verona. Orban, per la seconda volta in partita, batte De Gea e firma l’1-2 che condanna i viola all’ennesima domenica da incubo. Una gara senza senso, che fotografa perfettamente il momento nerissimo della squadra di Vanoli, incapace di reagire e sempre più vicina al baratro.

La partita si era messa subito in salita, con la traversa colpita da Bernede come sinistro presagio. La Fiorentina prova a rendersi pericolosa con Kean, mobile ma impreciso, mentre il Verona cresce fino al gol del vantaggio al 42’, firmato da Orban appena entrato. Un’azione da horror per i viola, con Ranieri superato in velocità e un De Gea apparso lontano dai suoi standard. Nella ripresa arriva una timida reazione: traversa di Ranieri, qualche spunto Fagioli-Kean e il pareggio fortunoso su autogol di Nunez dopo una conclusione di Kean.

Il Franchi prova a spingere la squadra verso la rimonta, ma in campo regnano confusione e paura. Le sostituzioni di Vanoli finiscono per coprire la squadra invece di darle coraggio, mentre il Verona resta lucido e colpisce nel recupero con l’assist dalla linea di fondo e la zampata decisiva di Orban. I fischi accompagnano il triplice fischio, la Fiesole abbandona la curva e la società sceglie il silenzio stampa. La retrocessione, ormai, non sembra più un incubo lontano ma una realtà sempre più concreta.