Pagelle VN: De Gea fa rimpiangere Terracciano, Kean non segna più

DE GEA 4 - Un'altra papera, un altro errore inspiegabile: Orban tira da 25 metri, piano, sul suo palo. Se un gol così l'avesse preso Terracciano, sarebbe stato crocifisso in piazza. Sembra incredibile, ma è diventato (pure lui) un problema.

KEAN 4 - Se l'anno scorso era incontenibile negli spazi, quest'anno si annulla da solo. Al 17' il sinistro ad incrociare è alto, in avvio di ripresa neanche riesce a calciare, perchè è lentissimo nel controllo e Bella-Kotchap lo mura. Al 65' è impreciso nel pallonetto, al 69' spara addosso a Montipò ma stavolta, per fortuna, ci pensa a Nunez a buttarsela dentro. Quattro occasioni sprecate e score che resta ad 1 solo gol su azione in campionato, con 4,5 milioni di stipendio.