Il brasiliano cerca continuità al centro della difesa
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Salvo sorprese, Vanoli confermerà Ndour e Brescianini come interni di centrocampo. In attacco il riferimento resterà Pellegrino, dal quale ci si aspetta un contributo maggiore.
Ai lati del centravanti agiranno Mastantuono e Njie, quest’ultimo reduce dal primo gol in maglia viola contro l’Atalanta.
La difesa sarà confermata in blocco: Jimenez, attuale valore aggiunto della squadra, a destra, Joao Mario a sinistra e Dragusin-Viery al centro. Il brasiliano ha offerto una prova positiva contro l’Atalanta: ora l’obiettivo è trovare continuità, mantenere la porta inviolata e risalire giornata dopo giornata. Lo scrive la Nazione.
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