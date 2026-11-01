Salvo sorprese, Vanoli confermerà Ndour e Brescianini come interni di centrocampo. In attacco il riferimento resterà Pellegrino, dal quale ci si aspetta un contributo maggiore.

Ai lati del centravanti agiranno Mastantuono e Njie, quest’ultimo reduce dal primo gol in maglia viola contro l’Atalanta.

La difesa sarà confermata in blocco: Jimenez, attuale valore aggiunto della squadra, a destra, Joao Mario a sinistra e Dragusin-Viery al centro. Il brasiliano ha offerto una prova positiva contro l’Atalanta: ora l’obiettivo è trovare continuità, mantenere la porta inviolata e risalire giornata dopo giornata. Lo scrive la Nazione.