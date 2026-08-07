Proseguono i contatti con il Sassuolo per Kristian Thorstvedt, mentre Nicolas Valentini lascia definitivamente la Fiorentina
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Nicolas Valentini lascia definitivamente la Fiorentina. Il difensore argentino è stato ceduto all'Alavés per circa 2,5 milioni di euro, dopo essere arrivato a parametro zero dal Boca Juniors senza mai esordire in una gara ufficiale con la maglia viola, collezionando soltanto cinque panchine.
Sul fronte mercato, l'attenzione resta concentrata sull'arrivo di Franco Mastantuono, mentre proseguono i contatti con il Sassuolo per Kristian Thorstvedt. La trattativa con il club neroverde rimane una delle priorità della dirigenza viola.
La Fiorentina punta inoltre a rinforzare l'attacco con altri due innesti: un esterno sinistro titolare da acquistare a titolo definitivo e un altro giocatore offensivo destinato alle rotazioni. Successivamente spazio alle cessioni, con il Bologna che ha già avviato i primi contatti per cercare di acquistare Roberto Piccoli anche a titolo definitivo. Lo scrive la Nazione.
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