Dopo aver sistemato il domino Piccoli-Pellegrino, la Fiorentina entra nelle ultime tre settimane di mercato con diverse operazioni ancora da completare. La priorità riguarda l'acquisto di un esterno offensivo sinistro adatto al sistema di Fabio Grosso. Subito dopo l'attenzione si sposterà su Kristian Thorstvedt, espressamente richiesto dall'allenatore e per il quale Fabio Paratici è pronto a preparare l'offerta al Sassuolo.

La Fiorentina sta valutando anche la possibilità di inserire Niccolò Fortini nell'operazione Thorstvedt, soluzione che consentirebbe di contenere l'esborso economico. Parallelamente Paratici e Goretti devono accelerare sulle cessioni, soprattutto per liberarsi degli ingaggi pesanti degli esuberi. Le situazioni più urgenti restano quelle di Barak, Sottil e Nzola, per i quali finora non è stato semplice trovare destinazioni concrete.

L'eventuale arrivo di Thorstvedt avrebbe conseguenze anche sull'attuale centrocampo viola e potrebbe portare alla cessione di Giovanni Fabbian. Il giocatore ha diversi estimatori: la Lazio sarebbe interessata a prenderlo in prestito, mentre piace anche al Bologna, dove si tratterebbe di un ritorno, e allo stesso Sassuolo. Proprio il nome di Fabbian è già emerso nei colloqui tra viola e neroverdi per Thorstvedt. Lo scrive la Nazione.