Nazione sul sorteggio: “Poteva andare meglio. Servirà la migliore Fiorentina”

Nazione commenta il sorteggio di Conference League

Redazione VN 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 07:14)

Il sorteggio della League Phase di Conference League non è stato troppo duro con la Fiorentina, ma nemmeno semplicissimo: la mano di Eden Hazard, che ha avviato la nuova procedura elettronica al posto delle tradizionali urne, ha regalato ai viola un girone fattibile ma insidioso. Per i ragazzi di Pioli servirà una versione convincente e continua della squadra, ben diversa da quella vista contro il Polissya, per evitare complicazioni lungo il percorso. In ogni caso, l’impressione generale è che la strada verso la fase successiva sia percorribile.

Grazie al ranking Uefa più alto tra le partecipanti, la Fiorentina partiva come testa di serie e ha evitato avversarie temibili come Az Alkmaar, Crystal Palace, Strasburgo o Shakhtar. Il sorteggio ha messo di fronte ai viola il Rapid Vienna, la Dinamo Kiev e il Mainz, squadre di buon livello ma non irresistibili. A completare il quadro ci sono AEK Atene, Sigma Olomouc e Losanna: un mix di rivali che proietta la squadra toscana tra le favorite per raggiungere la finale di Lipsia del 27 maggio.

Per quanto riguarda il calendario, la Fiorentina giocherà in casa contro Dinamo Kiev, AEK Atene e Sigma Olomouc, mentre affronterà Rapid Vienna, Mainz e Losanna in trasferta. Le sei gare sono previste tra il 2 ottobre e il 18 dicembre, con il programma ufficiale che sarà comunicato a breve. Un cammino dunque variegato, che richiederà attenzione e costanza, ma che offre a Pioli e ai suoi giocatori la concreta possibilità di avanzare senza rimpianti. Lo scrive la Nazione.