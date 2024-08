Conference League – Stasera altri anticipi del 3° turno di qualificazione

Nel play off decisivo per l'accesso alla fase finale di Conference League la Fiorentina incontrerà la vincente del doppio confronto FC Ararat Armenia (ARM)-Puskás Akadémia FC (HUN) che si terrà l'8 e il 15 agosto [LEGGI TUTTE LE GARE DEL PLAY OFF] . Solo la sera di Ferragosto, però, conosceremo il nome preciso dell'avversaria dei viola che si giocherà con sfida andata e ritorno il 22 e 29 agosto. La partita d'andata verrà giocata al "Franchi", il ritorno in trasferta.

La composizione del play off "piazzate"

La Fiorentina ha conquistato il diritto di partecipare al play off di UEFA Europa Conference League 2024-25, in programma il 22 ed il 29 agosto 2024, con gare di andata e ritorno. La squadra viola è stata inserita nel "percorso delle piazzate" e si giocherà l'accesso alla terza competizione continentale insieme ad altre 37 squadre. Da dove arrivano queste 38 squadre? Oltre alle 5 squadre delle principali federazioni che leggete qui sotto, troviamo le 7 perdenti del terzo turno di qualificazione di Europa League e le 26 vincenti del terzo turno di Conference League sempre riferiti al percorso piazzate. In totale quindi 38 squadre con il sorteggio delle 19 gare valide per questo play off. Per conoscere tutti i nomi però dovremo aspettare il 15 agosto (quando si giocheranno le gare di ritorno del terzo turno di qualificazione) e solo allora conosceremo il nome dell'avversaria dei viola. Fino a quella data avremo solo l'opzione della gara.