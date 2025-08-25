Viola News
La Nazione

Nazione sul centrocampo: “Pradè vuole tentare un colpo. Ecco chi serve cedere”

Commisso Pradè
La Nazione sul mercato della Fiorentina di Pioli
Non solo cessioni in casa Fiorentina,resta poi da monitorare la situazione a centrocampo, dove il club viola vorrebbe mettere a segno un ultimo colpo.

Magari in concomitanza delle cessioni di Bianco (Sassuolo, Monza e Catanzaro) e Richardson(si cercano soluzioni all'estero). Poi ci saranno da sistemare gli esuberi. Barak oscilla tra Cagliari e Verona, Ikoné dovrebbe lasciare l'Italia, così come Infantino potrebbe sfruttare mercati che resteranno aperti oltre il primo settembre. Lo scrive la Nazione.

