Nazione sul centrocampo: “Pradè vuole tentare un colpo. Ecco chi serve cedere”

Magari in concomitanza delle cessioni di Bianco (Sassuolo, Monza e Catanzaro) e Richardson(si cercano soluzioni all'estero). Poi ci saranno da sistemare gli esuberi. Barak oscilla tra Cagliari e Verona, Ikoné dovrebbe lasciare l'Italia, così come Infantino potrebbe sfruttare mercati che resteranno aperti oltre il primo settembre. Lo scrive la Nazione.