Il centrocampista Alessandro Bianco è fuori dai progetti della Fiorentina, tanto da essere escluso dai convocati di Polissya-Fiorentina. Il classe 2002 sta dunque cercando una nuova sistemazione e nei prossimi giorni sono previsti sviluppi sul suo futuro. Il giocatore infatti è rimasto a Firenze in attesa di possibili squadre interessate.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Bianco verso l’addio: il Catanzaro ci prova, ma lui vuole restare in A
Corriere dello Sport
Bianco verso l’addio: il Catanzaro ci prova, ma lui vuole restare in A
Il centrocampista Alessandro Bianco è alla ricerca di una sistemazione
Le estimatrici arrivano soprattutto dalla Serie B, una tra tutte il Catanzaro, ma Bianco preferirebbe rimanere nella massima serie. Lo riporta il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA