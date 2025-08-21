Viola News
Bianco verso l’addio: il Catanzaro ci prova, ma lui vuole restare in A

Il centrocampista Alessandro Bianco è alla ricerca di una sistemazione
Il centrocampista Alessandro Bianco è fuori dai progetti della Fiorentina, tanto da essere escluso dai convocati di Polissya-Fiorentina. Il classe 2002 sta dunque cercando una nuova sistemazione e nei prossimi giorni sono previsti sviluppi sul suo futuro. Il giocatore infatti è rimasto a Firenze in attesa di possibili squadre interessate.

Le estimatrici arrivano soprattutto dalla Serie B, una tra tutte il Catanzaro, ma Bianco preferirebbe rimanere nella massima serie. Lo riporta il Corriere dello Sport.

