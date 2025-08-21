Bianco verso l’addio: il Catanzaro ci prova, ma lui vuole restare in A

Il centrocampista Alessandro Bianco è fuori dai progetti della Fiorentina, tanto da essere escluso dai convocati di Polissya-Fiorentina. Il classe 2002 sta dunque cercando una nuova sistemazione e nei prossimi giorni sono previsti sviluppi sul suo futuro. Il giocatore infatti è rimasto a Firenze in attesa di possibili squadre interessate.