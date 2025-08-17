Bianco come Beltran? CorSport: “Cessione bloccata. Ecco il motivo”

Al momento, quindi, l’operazione è in stand-by. Solo negli ultimi giorni di mercato si capirà se le parti riusciranno a trovare un accordo che soddisfi sia il Catanzaro che le ambizioni del giocatore della Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
calciomercato
Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Alessandro Bianco, seguito dal Catanzaro per la prossima stagione. Da settimane si parla di un suo possibile approdo in Calabria, sulla scia del trasferimento già concluso di Favasuli ai giallorossi.
La trattativa, però, non è semplice: l’ostacolo principale riguarda la volontà del centrocampista classe 2002, che dopo l’esperienza da titolare al Monza preferirebbe rimanere in Serie A piuttosto che scendere di categoria.
Al momento, quindi, l’operazione è in stand-by. Solo negli ultimi giorni di mercato si capirà se le parti riusciranno a trovare un accordo che soddisfi sia il Catanzaro che le ambizioni del giocatore della Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA