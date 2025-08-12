Viola News
Nazione: “Bianco non trova spazio, ma può rimanere fino a gennaio. Ecco perché”

Cosa farà Alessandro Bianco? Accetterà la corte di Aquilani o rimarrà a Firenze? In ogni caso non sarà una zavorra per la Fiorentina
Redazione VN

La Nazione dedica un paio di righe alla situazione del centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco, classe 2002, rientrato dal prestito al Monza nella stagione 2'24/25:

In bilico anche Bianco, sognato da Aquilani al Catanzaro. Il club giallorosso è pronto anche a prenderlo a titolo definitivo ma dovrà convincere il centrocampista. Non occupando slot in rosa (può essere iscritto nella lista dei giocatori formati nel club sia per la Serie A sia per la Conference League, ndr) potrebbe però anche rimanere almeno fino a gennaio.

