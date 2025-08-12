La Nazione dedica un paio di righe alla situazione del centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco, classe 2002, rientrato dal prestito al Monza nella stagione 2'24/25:
Nazione: “Bianco non trova spazio, ma può rimanere fino a gennaio. Ecco perché”
Cosa farà Alessandro Bianco? Accetterà la corte di Aquilani o rimarrà a Firenze? In ogni caso non sarà una zavorra per la Fiorentina
In bilico anche Bianco, sognato da Aquilani al Catanzaro. Il club giallorosso è pronto anche a prenderlo a titolo definitivo ma dovrà convincere il centrocampista. Non occupando slot in rosa (può essere iscritto nella lista dei giocatori formati nel club sia per la Serie A sia per la Conference League, ndr) potrebbe però anche rimanere almeno fino a gennaio.
