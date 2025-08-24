Nazione sul centrocampo: “Pradè vuole piazzare un colpo nelle ultime ore di mercato”

Sul fronte acquisti, la Fiorentina valuta ancora la possibilità di rinforzare la fascia destra con Tariq Lamptey, mentre Fortini potrebbe partire in prestito verso il Torino. Attenzione anche al centrocampo, dove la società punta a chiudere un colpo nelle ultime ore di mercato. Le trattative in uscita riguardano in primis Beltrán: la Fiorentina si aspetta un’offerta superiore ai 10 milioni, con possibili interessamenti dal River Plate e altre squadre europee; da monitorare anche la situazione di esuberi come Bianco, Ikoné, Barak e Infantino.

In ottica futura, la Fiorentina ha acquistato il giovane attaccante gambiano Sulayman Jallow dal Rimini per circa 200.000 euro.Classe 2007, sarà aggregato alla Primavera di mister Galloppa e rappresenta un investimento in prospettiva, con ottime valutazioni da parte degli addetti ai lavori. Le visite mediche sono previste nelle prossime ore, confermando l’attenzione della società su talenti giovani e promettenti. Lo scrive la Nazione.