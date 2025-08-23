CorSport: “Se arriva Lamptey, Fortini ne farà le spese. No alla Serie B”

Il nome nuovo è quello di Tariq Lamptey del Brighton. Terzino destro, classe 2000, il suo contratto scadrà a giugno prossimo. La Fiorentina è molto interessata, tanto da avere avviato i primi contatti coi dirigenti inglesi per prelevarlo a breve. Lamptey è cresciuto nelle giovanili del Chelsea ed è passato al Brighton nel 2020.

Nato a Londra, ha sia il passaporto inglese che quello ghanese. La sua carriera è stata condizionata da due grossi infortuni: uno muscolare alla coscia che gli ha precluso sei mesi nella stagione 2020-2021; l'altro al ginocchio nel 2023, per via del quale è rimasto ai box oltre due mesi. Alto un metro e sessantatré per sessantadue chili, è dotato di ottima tecnica e di grande velocità.