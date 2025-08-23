Il nome nuovo è quello di Tariq Lamptey del Brighton. Terzino destro, classe 2000, il suo contratto scadrà a giugno prossimo. La Fiorentina è molto interessata, tanto da avere avviato i primi contatti coi dirigenti inglesi per prelevarlo a breve. Lamptey è cresciuto nelle giovanili del Chelsea ed è passato al Brighton nel 2020.
Corriere dello Sport
CorSport: “Se arriva Lamptey, Fortini ne farà le spese. No alla Serie B”
Nato a Londra, ha sia il passaporto inglese che quello ghanese. La sua carriera è stata condizionata da due grossi infortuni: uno muscolare alla coscia che gli ha precluso sei mesi nella stagione 2020-2021; l'altro al ginocchio nel 2023, per via del quale è rimasto ai box oltre due mesi. Alto un metro e sessantatré per sessantadue chili, è dotato di ottima tecnica e di grande velocità.
Se l'affare Lamptey andrà a buon fine, probabilmente, ne farà le spese Niccolò Fortini.Per modo di dire, visto che la Fiorentina non sembra intenzionata a venderlo: piuttosto può darlo in prestito una stagione così da permettergli di crescere ancora. Però in Serie A. Su di lui ci sono Torino, Empoli, Genoa e Cagliari.
Da parte sua Fortini preferirebbe rimanere a Firenze, di sicuro non tornerebbe in Serie B. Saranno giorni caldi in cui, nel frattempo, la società lavora per trovare una soluzione alternativa al classe 2006 sulla fascia destra nel ruolo di vice Dodò. Lo scrive il Corriere dello Sport.
