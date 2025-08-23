Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola I convocati del Cagliari: Piccoli non è nella lista

news viola

I convocati del Cagliari: Piccoli non è nella lista

roberto piccoli
Il Cagliari affronterà la Fiorentina senza Roberto Piccoli. Pisacane non lo ha convocato
Redazione VN

Il Cagliari affronterà la Fiorentina domani pomeriggio. Una sfida che si incrocia con il mercato, con il destino di Roberto Piccoli che sembra essere ormai chiarito. Il centravanti passerà proprio alla Fiorentina, come confermato dalla mancata convocazione per domani. Ecco l'elenco dei sardi:

I nomi

—  

Portieri: Caprile, Iliev, Ciocci

Difensori: Idrissi, Luperto, Di Pardo, Mina, Zappa, Obert

Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Cavuoti, Folorunsho

Attaccanti: Kiliçsoy, Felici, Vinciguerra, Borrelli, Luvumbo, Esposito

 

Leggi i
commenti
News viola: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA