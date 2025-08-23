I convocati del Cagliari: Piccoli non è nella lista

Il Cagliari affronterà la Fiorentina domani pomeriggio. Una sfida che si incrocia con il mercato, con il destino di Roberto Piccoli che sembra essere ormai chiarito. Il centravanti passerà proprio alla Fiorentina, come confermato dalla mancata convocazione per domani. Ecco l'elenco dei sardi:
Il Cagliari affronterà la Fiorentina senza Roberto Piccoli. Pisacane non lo ha convocato
Portieri: Caprile, Iliev, Ciocci
Difensori: Idrissi, Luperto, Di Pardo, Mina, Zappa, Obert
Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Cavuoti, Folorunsho
Attaccanti: Kiliçsoy, Felici, Vinciguerra, Borrelli, Luvumbo, Esposito
