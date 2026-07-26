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La Nazione

Nazione sugli esuberi: “Asse caldo con la Lazio. Su Sohm due squadre di Serie A”

Dodo Sohm
La Nazione fa il punto sugli esuberi in casa Fiorentina
Redazione VN

Sono tanti i colpi in entrata effettuati dalla Fiorentina. Per questo adesso è necessario operare anche con le cessioni. La Nazione fa il punto sugli uscenti in casa viola:

Lui Balbo è stato ceduto allo Sturm Graz per 1,5 milioni e il 50% sulla futura rivendita. Adesso è il turno di Moreno - su cui è forte il Venezia - e Sohm. Per il centrocampista si sta cercando l'accordo con il Sassuolo, ma anche il Venezia si è mostrato interessato.

Trattative con la Lazio

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C'è un asse caldo tra Fiorentina e Lazio. I biancocelesti sono interessati a Fabbian e Brescianini, che però i viola vogliono cedere solo a titolo definitivo considerando i recenti riscatti. Infine forte interesse anche per Piccoli: nel suo caso la trattativa procederebbe solo in caso di prestito.

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