La Fiorentina ha ritrovato tutti i nazionali, compreso Franco Mastantuono, ultimo a rientrare dopo gli impegni con l’Argentina. Tornato a Firenze giovedì in tarda serata, il talento viola ha partecipato soltanto alla parte iniziale dell’allenamento con i compagni, svolgendo poi esercizi di scarico per smaltire la fatica del viaggio e riprendere gradualmente il lavoro al Viola Park.

Da questa mattina Mastantuono potrà allenarsi a pieno regime, entrando nel vivo della preparazione alla trasferta di domani a Genova. Il suo recupero amplia le possibilità di scelta di Paolo Vanoli, che dovrà valutare la condizione dell’argentino prima di decidere come impiegarlo.

Intanto Vanoli ha proseguito il lavoro tattico dei giorni scorsi, confermando il 4-2-3-1 come sistema di riferimento per affrontare il Genoa. Con il gruppo al completo, le ultime prove serviranno ad affinare i meccanismi e a sciogliere i dubbi sulla formazione. Lo scrive la Nazione.