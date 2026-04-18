Nazione su Kean: “Fiorentina, tratta subito. Non aspettare che qualcuno si presenti”

La Nazione si sofferma su Moise Kean. Timbrare subito questo decisione, magari anche con quella relativa al da farsi sull'attaccante (meglio eventualmente trattare subito il suo cartellino che aspettare che qualcuno, al momento assente, decida di presentarsi nei giorni dalla maxi-clausola), significherebbe che la Fiorentina sta davvero sbarcando nel futuro. Che il brutto e pericoloso vissuto in questa annata è finalmente finito e che il domani è più vicino di quanto si possa pensare.