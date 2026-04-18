Nel 2019, quando Rocco Commisso acquistò la ACF Fiorentina e arrivò a Firenze da New York, il suo cognome attirò l’attenzione degli investigatori. In modo riservato furono avviati accertamenti sulla sua identità, le origini, la vita negli Stati Uniti e i rapporti familiari, sia noti sia meno evidenti.
Corriere Fiorentino
CorFio: “Nel 2019 accertamenti su Rocco Commisso. Niente di rilevante”
Le verifiche coinvolsero Firenze e Reggio Calabria, ricostruendo il percorso di Commisso: emigrato negli Stati Uniti da ragazzo, aveva costruito la propria fortuna fondando Mediacom Communications Corporation, diventata una delle principali aziende via cavo americane. Le indagini si concentrarono anche sulla sua città natale, Marina di Gioiosa Ionica, un’area in cui il cognome Commisso è diffuso e potenzialmente rilevante per chi si occupa di ‘ndrangheta.
Gli approfondimenti portarono a individuare un parente lontano coinvolto in una cosca in Canada, ma non emerse alcun legame tra lui e Commisso, né rapporti con ambienti mafiosi. Gli accertamenti si conclusero quindi senza conseguenze giudiziarie. In seguito, un’indagine antimafia rivelò anche il tentativo, fallito, di un altro parente di avvicinare Commisso sfruttandone la notorietà e le risorse economiche. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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