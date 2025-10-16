Moise Kean non ha subito lesioni in quel movimento innaturale della caviglia destra arrivato al minuto 8 di Estonia-Italia. La conferma è arrivata ufficialmente dal responsabile sanitario del club viola, Luca Pengue. Tradotto: difficile che Moise possa salire sul treno che porterà la Fiorentina a Milano. Però, come scrive La Nazione, una porticina è giusto tenerla aperta, ma stanno vertiginosamente salendo le quotazioni di Roberto Piccoli, fresco di debutto in Nazionale.
Nazione sicura: “Nessuna lesione per Kean, ma a San Siro giocherà Piccoli”
Le parole del dottor Pengue hanno escluso gravi problemi per Kean, ma serve cautela: a Milano spazio a Piccoli in avanti
La possibile soluzione—
Toccherà dunque al centravanti bergamasco guidare l’attacco della Fiorentina a San Siro, in quella che per lui sarà una grande chance per dimostrare a Pioli di poter essere decisivo come e quanto Moise. Possibile che alle sue spalle venga confermato il doppio trequartista, mentre oggi sembra distante la possibilità di una coppia offensiva con Dzeko, almeno dal primo minuto. E se con ogni probabilità a San Siro dovrà rimanere a guardare i compagni, fuori dal campo nelle ultime ore Moise Kean è tornato protagonista grazie alla sua musica. Alcuni passaggi della canzone non lasciano spazio a interpretazioni.
