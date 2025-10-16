Nazione sicura: “Nessuna lesione per Kean, ma a San Siro giocherà Piccoli”

Moise Kean non ha subito lesioni in quel movimento innaturale della caviglia destra arrivato al minuto 8 di Estonia-Italia. La conferma è arrivata ufficialmente dal responsabile sanitario del club viola, Luca Pengue. Tradotto: difficile che Moise possa salire sul treno che porterà la Fiorentina a Milano. Però, come scrive La Nazione, una porticina è giusto tenerla aperta, ma stanno vertiginosamente salendo le quotazioni di Roberto Piccoli, fresco di debutto in Nazionale.