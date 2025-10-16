Precedenti di Pioli con Allegri da brividi. Ecco quante volte ha vinto

Ci sono voluti ben dodici anni di confronti prima che Pioli riuscisse ad avere la meglio per la prima volta in carriera su Allegri: prima infatti dell’8 ottobre 2022 (giorno del primo successo del tecnico di Parma su quello di Livorno), l’attuale mister viola non era mai riuscito a ottenere i tre punti negli incroci con Max, che tra il 16 ottobre 2010 e il 23 gennaio 2022 aveva collezionato uno score su Pioli di 14 vittorie (di cui 10 di fila) e 5 pari su 19 precedenti.