Ci sono voluti ben dodici anni di confronti prima che Pioli riuscisse ad avere la meglio per la prima volta in carriera su Allegri: prima infatti dell’8 ottobre 2022 (giorno del primo successo del tecnico di Parma su quello di Livorno), l’attuale mister viola non era mai riuscito a ottenere i tre punti negli incroci con Max, che tra il 16 ottobre 2010 e il 23 gennaio 2022 aveva collezionato uno score su Pioli di 14 vittorie (di cui 10 di fila) e 5 pari su 19 precedenti.
La Nazione
Precedenti di Pioli con Allegri da brividi. Ecco quante volte ha vinto
Massimiliano Allegri è da sempre la bestia nera di Stefano Pioli nel loro percorso da allenatori: il motivo
Poi, tre anni fa, la svolta: con due successi di fila di Stefano su Allegri (entrambe le volte era sulla panchina del Milan) a cui sono seguiti un altro ko e un pareggio. Il totale? Su 23 incroci, Pioli ha vinto 2 sole volte, con 6 pareggi e 15 ko. Lo riporta La Nazione.
