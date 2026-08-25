La Fiorentina apre il campionato con un pesantissimo 4-0 sul campo della Roma, al termine di una partita dominata dai giallorossi. La scelta di lasciare inizialmente fuori Moise Kean, condizionata anche dalle vicende di mercato, pesa sulla fase offensiva viola: Pellegrino fatica all’esordio da titolare e la squadra di Grosso produce pochissimo. La Roma, invece, parte con un pressing molto aggressivo e dopo una grande parata di De Gea su Mora trova il vantaggio al 27’ con Malen, servito da Dybala.

Nella ripresa il copione non cambia. La coppia Dybala-Malen continua a mettere in enorme difficoltà la difesa viola: l’attaccante olandese segna altre due volte, completando la tripletta e portando la Roma sul 3-0. A quel punto Grosso prova a cambiare la partita inserendo Kean, Oulai e Jimenez. L’ingresso dell’attaccante dà inizialmente maggiore profondità alla Fiorentina, ma il divario è ormai troppo ampio e la squadra perde progressivamente compattezza.

Nel finale arriva anche il 4-0 firmato da Pisilli, che rende ancora più amara la serata viola. Oltre alle difficoltà offensive, emergono problemi nella costruzione del gioco e una evidente inferiorità rispetto alla Roma sul piano dell'intensità e delle idee. Per Grosso arriva dunque un debutto da dimenticare, mentre resta inevitabilmente sullo sfondo il tema del futuro di Kean e di quanto le vicende di mercato abbiano inciso sulla preparazione della prima giornata. Lo scrive la Nazione.