Nazione: “Senza fronzoli e senza arroganza. Ma Pioli ha mandato dei messaggi”

La Nazione si sofferma sulle parole di Stefano Pioli

Redazione VN 27 settembre - 06:52

Alla vigilia della delicata sfida contro il Pisa, Stefano Pioli ha mandato una serie di messaggi chiarie diretti alla sua squadra, senza fronzoli né arroganza. Il tecnico ha ribadito che il periodo di rodaggio è ormai concluso: ora serve raccogliere i frutti del lavoro svolto, perché il calcio non si riduce a tattica e tecnica ma richiede soprattutto testa, cuore e sacrificio. La sua determinazione è evidente: dopo un avvio complicato, l’obiettivo è tornare subito alla vittoria, necessaria sia per la classifica sia per restituire fiducia al gruppo.

Pioli ha riconosciuto che l’identità di gioco cercata da settimane non è ancora stata trovata del tutto, ma non manca molto per compiere il salto di qualità. La squadra ha forzato i ritmi in allenamento, dando priorità ad alcuni aspetti fondamentali, e ora l’allenatore si aspetta dei miglioramenti concreti. L’invito è chiaro: basta parole, è il momento di dimostrare sul campo la crescita e la volontà di vincere. Anche sulle difficoltà realizzative, Pioli ha voluto rassicurare, difendendo Moise Kean da qualsiasi accusa e sottolineando come il gruppo stia lavorando con impegno e determinazione.

Infine, l’allenatore ha rivolto un pensiero ai tifosi e al rapporto con la piazza di Firenze. Ha ammesso la frustrazione dei sostenitori per i risultati negativi, ma ha ricordato che questo fa parte del gioco e della passione che circonda la Fiorentina. Per Pioli la sfida è chiara: non chiedere comprensione o attenuanti, ma guadagnarsi con i fatti gli applausi e l’incitamento del pubblico. Solo vincendo e mostrando spirito di sacrificio la squadra potrà tornare a meritare l’affetto e la fiducia della sua gente. Lo scrive la Nazione.