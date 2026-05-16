A conti fatti il triennale che Stefano Pioli ha firmato con la Fiorentina lo scorso 12 luglio non è durato nemmeno una stagione intera. Il club viola ha infatti annunciato la rescissione consensuale con il tecnico emiliano. «ACF Fiorentina comunica che è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Stefano Pioli ed al suo staff».
La Nazione
Nazione: “Risoluzione Pioli, ecco quanto risparmia Commisso”. E piace a un club
Addio Pioli—
Questa la nota apparsa sul sito ufficiale gigliato, dal quale poi si apprende un certo rammarico per il fallimento tecnico del ritorno a Firenze dell’allenatore.«L’entusiasmo con cui Stefano Pioli è ritornato a Firenze e l’apprezzamento generale della Fiorentina e dei suoi tifosi, non hanno portato i risultati che tutti avrebbero desiderato - continua il club viola -. Grazie alla fattiva collaborazione tra ACF Fiorentina e Stefano Pioli, è arrivata la risoluzione del contratto da parte di entrambi i soggetti e la Società augura a Stefano Pioli buona fortuna per il proseguimento della sua carriera professionale».
Risparmio—
Capitolo chiuso dunque in modo definitivo. A Pioli restavano altri due anni di contratto a 3 milioni netti a stagione (risparmio di 6 milioni). Adesso anche lui sarà libero di rimettersi in gioco. Il suo nome è stato accostato ad alcuni club, tra cui l’Atalanta. Lo scrive la Nazione.
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