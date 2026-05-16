Nazione: “Risoluzione Pioli, ecco quanto risparmia Commisso”. E piace a un club

A conti fatti il triennale che Stefano Pioli ha firmato con la Fiorentina lo scorso 12 luglio non è durato nemmeno una stagione intera. Il club viola ha infatti annunciato la rescissione consensuale con il tecnico emiliano. «ACF Fiorentina comunica che è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Stefano Pioli ed al suo staff».

Addio Pioli

Questa la nota apparsa sul sito ufficiale gigliato, dal quale poi si apprende un certo rammarico per il fallimento tecnico del ritorno a Firenze dell’allenatore.«L’entusiasmo con cui Stefano Pioli è ritornato a Firenze e l’apprezzamento generale della Fiorentina e dei suoi tifosi, non hanno portato i risultati che tutti avrebbero desiderato - continua il club viola -. Grazie alla fattiva collaborazione tra ACF Fiorentina e Stefano Pioli, è arrivata la risoluzione del contratto da parte di entrambi i soggetti e la Società augura a Stefano Pioli buona fortuna per il proseguimento della sua carriera professionale».