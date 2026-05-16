Rolando Mandragora,intervistato da Tuttosport, ha parlato anche del suo futuro, di Paolo Vanoli e di quello che aspetterà la Fiorentina nella prossima stagione:
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VIOLA NEWS news viola stampa Mandragora: “Vi svelo il mio futuro. Vanoli? Ha grandi meriti. Rifondazione…”
Tuttosport
Mandragora: “Vi svelo il mio futuro. Vanoli? Ha grandi meriti. Rifondazione…”
Mandragora su Paolo Vanoli: "Secondo me gli vanno dati grandi meriti, ci ha permesso di raggiungere una salvezza che pareva difficile"
Futuro—
Mi vedo alla Fiorentina, qui sto bene, sono felice: questa società è una famiglia come di rado ho trovato altrove. Sono contento di proseguire il mio percorso qui
Rifondazione viola
Le individualità non mancano, saranno poi la società e l'allenatore a fare le valutazioni per una squadra forte e competitiva che di sicuro non può lottare per obiettivi come quello di quest'anno
Vanoli
Secondo me gli vanno dati grandi meriti, ci ha permesso di raggiungere una salvezza che pareva difficile
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