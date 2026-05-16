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VIOLA NEWS news viola stampa Mandragora: “Vi svelo il mio futuro. Vanoli? Ha grandi meriti. Rifondazione…”

Tuttosport

Mandragora: “Vi svelo il mio futuro. Vanoli? Ha grandi meriti. Rifondazione…”

Mandragora
Mandragora su Paolo Vanoli: "Secondo me gli vanno dati grandi meriti, ci ha permesso di raggiungere una salvezza che pareva difficile"
Redazione VN

Rolando Mandragora,intervistato da Tuttosport, ha parlato anche del suo futuro, di Paolo Vanoli e di quello che aspetterà la Fiorentina nella prossima stagione:

Futuro

—  

Mi vedo alla Fiorentina, qui sto bene, sono felice: questa società è una famiglia come di rado ho trovato altrove. Sono contento di proseguire il mio percorso qui

Rifondazione viola

Le individualità non mancano, saranno poi la società e l'allenatore a fare le valutazioni per una squadra forte e competitiva che di sicuro non può lottare per obiettivi come quello di quest'anno

Vanoli

Secondo me gli vanno dati grandi meriti, ci ha permesso di raggiungere una salvezza che pareva difficile

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