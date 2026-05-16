Mandragora: “Vi svelo il mio futuro. Vanoli? Ha grandi meriti. Rifondazione…”

Rolando Mandragora, intervistato da Tuttosport, ha parlato anche del suo futuro, di Paolo Vanoli e di quello che aspetterà la Fiorentina nella prossima stagione:

Futuro

Mi vedo alla Fiorentina, qui sto bene, sono felice: questa società è una famiglia come di rado ho trovato altrove. Sono contento di proseguire il mio percorso qui