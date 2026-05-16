CorSport: “Pioli-Fiorentina, stima immutata”. CorFio: “Nuovo tesoretto per Paratici”

Sta di fatto che la Fiorentina di Pioli non ha mai vinto in campionato, e ha totalizzato appena 4 punti in dieci gare

Redazione VN 16 maggio - 06:15

Il divorzio tra la Fiorentina e Stefano Pioli è adesso ufficiale. Nel pomeriggio di ieri il club viola ha diffuso la nota con cui comunicava la risoluzione del suo contratto: «ACF Fiorentina comunica che è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Stefano Pioli ed al suo staff». L'intesa tra le parti avrebbe previsto altri due anni da passare insieme. Il tecnico dopo l'esperienza all'Al-Nassr aveva firmato un accordo fino a giugno del 2028, percependo un ingaggio vicino ai 3 milioni di euro netti a stagione. Il contratto più oneroso dell’era Commisso per un allenatore.

Pioli — Nonostante le vicissitudini imprevedibili, la stima reciproca tra le parti è rimasta immutata. Tanto che la Fiorentina ha augurato il meglio a Pioli attraverso l’annuncio di ieri: «L’entusiasmo con cui Stefano Pioli è ritornato a Firenze e l'apprezzamento generale della Fiorentina e dei suoi tifosi, non hanno portato i risultati che tutti avrebbero desiderato. Oggi, grazie alla fattiva collaborazione tra ACF Fiorentina e Stefano Pioli, è arrivata la risoluzione del contratto da parte di entrambi i soggetti e la Società augura a Stefano Pioli buona fortuna per il proseguimento della sua carriera professionale».

Delusione — Nessuno si sarebbe immaginato una stagione così disastrosa, frutto di un clima di arroganza mai gestito con consapevolezza e lungimiranza. «Luglio e agosto sono stati i mesi della presunzione. Mentre quelli dopo, quelli dello smarrimento» aveva dichiarato candidamente il direttore tecnico Roberto Goretti a dicembre. Sta di fatto che la Fiorentina di Pioli non ha mai vinto in campionato, e ha totalizzato appena 4 punti in dieci gare. A novembre i viola occupavano l’ultimo posto della classifica e temevano già una retrocessione clamorosa se rapportata agli investimenti fatti in estate.

La ripartenza — Poi la separazione da Pioli a novembre, con il conseguente arrivo di Paolo Vanoli. Il resto è storia. Ora per il tecnico emiliano si aprono diversi scenari: occhio al probabile valzer delle panchine che si innescherà entro la fine della stagione. Potrebbe rientrarci anche lui, approfittando dei malumori che si respirano in diverse piazze del campionato italiano. Pioli è pronto a tornare in carreggiata: il divorzio formale dalla Fiorentina lo conferma pesantemente.

Tesoretto — Questo il commento del Corriere Fiorentino: "La Fiorentina ha fatto sapere di aver «risolto consensualmente» il contratto dell’ex tecnico Pioli, esonerato a novembre e finora legato ai viola da un accordo triennale. I viola non hanno reso note le cifre dell’accordo, di certo ora il club ha un tesoretto (Pioli percepiva 3 milioni l’anno) da investire sul nuovo tecnico".