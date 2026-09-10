Quello tra la Fiorentina e Fabio Grosso sembrava un rapporto che avrebbe messo le basi per il futuro, invece adesso il rischio è quello di finire in un aula di tribunale. Dopo l'esonero, infatti, il club sta valutando un'azione disciplinare per via legali nel tentativo di dimostrare la giusta causa.

Un rapporto quello di Grosso e Paratici che nell'ultima settimana è andato a sgretolarsi. Secondo quanto riporta La Nazione, L'ex tecnico viola avrebbe espresso delle perplessità sulla rosa e su operazioni di mercato non condivise. Il tutto culminato in una frase pronunciata da Grosso: "Non me la sento. Se mi vuoi bene, esonerami".

Un indizio del clima creatosi all'interno del Viola Park l'ha dato il comunicato ufficiale dell'esonero freddo e senza ringraziamenti. La dirigenza della Fiorentina punta a far valere le presunte mancanze professionali per risolvere il contratto biennale senza l'esborso dei restanti emolumenti. I legali del tecnico, nel caso si arrivi alle carte bollate, avranno pochissimi giorni per presentare le memorie difensive.