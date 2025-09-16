Nazione: “Quel messaggio di Pioli a Fazzini dopo la sconfitta contro il Napoli”

Jacopo Fazzini è diventato in breve tempo uno dei nomi più attesi dall’ambiente viola. I suoi 144 minuti totali in campo, di cui appena 50 in Serie A, sono bastati per mostrare lampi di qualità che hanno acceso la tifoseria. Pioli, conoscitore e valorizzatore di giovani, lo ha gestito con cautela, dosandone l’impiego, ma l’impressione è che il momento di un impiego più consistente sia vicino, soprattutto dopo la prestazione convincente contro il Napoli.
Il suo ingresso al Maradona ha infatti dato vivacità alla manovra, portando verticalizzazioni e intuizioni che fino a quel momento erano mancate. Emblematica la palla filtrante per Piccoli, che ha messo l’attaccante a tu per tu con Milinkovic-Savic.Un cambio di ritmo che non è passato inosservato, né tra i tifosi né agli occhi dello stesso Pioli, che nel post-partita ha dichiarato di voler tener conto del contributo dei subentrati, con un messaggio che sembrava indirizzato proprio a Fazzini e a Nicolussi Caviglia.
Per la Fiorentina, infatti, serve più fantasia e freschezza nella zona offensiva, qualità che Fazzini sembra incarnare al meglio. Firenze ora lo aspetta: la curiosità e la fiducia attorno a lui crescono, e la sensazione è che la partita contro il Como possa essere l’occasione giusta per vederlo dall’inizio. La palla, ora, passa a Pioli, chiamato a decidere se il talento dell’ex Empoli è pronto per prendersi subito più spazio e responsabilità. Lo scrive la Nazione.
