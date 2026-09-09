La Fiorentina tira un sospiro di sollievo per Christ Oulai, uscito acciaccato dalla partita contro il Torino a causa di un problema al retto femorale destro. Gli accertamenti hanno escluso lesioni e il rischio di uno stop prolungato, ma il centrocampista ha svolto un allenamento personalizzato e sarà rivalutato nelle prossime ore.

Paolo Vanoli spera di recuperare l’ivoriano già per la trasferta di venerdì contro il Venezia, anche se difficilmente partirà titolare. Intanto il nuovo allenatore ha diretto una doppia seduta, affidandosi anche alla “vecchia guardia” per entrare rapidamente in sintonia con un gruppo profondamente rinnovato e trasmettere subito principi di gioco e fiducia.

Resta qualche preoccupazione anche per Arthur Atta, entrato contro il Torino nonostante non fosse al meglio e condizionato da alcuni fastidi che ne limitano brillantezza e continuità. La sua presenza al Penzo, però, al momento non sembra in dubbio. Quella contro il Venezia sarà la prima vera prova per Vanoli, che potrebbe apportare cambiamenti importanti alla formazione titolare. Lo scrive la Nazione.