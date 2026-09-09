Il rapporto tra Fabio Grosso e la Fiorentina si è chiuso con uno scontro totale, nonostante la conoscenza di lunga data e la sintonia iniziale con Fabio Paratici. Dopo discussioni particolarmente accese, il club starebbe valutando un’azione disciplinare che potrebbe sfociare in una causa di lavoro. Secondo la società, il tecnico avrebbe violato alcuni obblighi contrattuali e regole interne, manifestando più volte la volontà di lasciare l’incarico senza però presentare le dimissioni.

La situazione sarebbe precipitata dopo la sconfitta contro il Torino, quando Grosso avrebbe chiesto a Paratici di essere esonerato, arrivando anche a comunicare che non si sarebbe presentato alla ripresa degli allenamenti. A pesare sarebbero stati inoltre i dubbi sulla costruzione della squadra, che il tecnico avrebbe definito «inallenabile», e alcune dichiarazioni pubbliche su Kean e sulla mancanza di un «muro al quale appendere il quadro».

Grosso, però, nega di aver mai fatto passi indietro: «Vale quanto detto in sala stampa», ha ribadito, ricordando di «non aver mai pensato alle dimissioni perché certe decisioni spettano a chi sta sopra di me». Le tensioni, unite ai pessimi risultati, hanno portato all’esonero comunicato domenica alle 23.30. Una separazione traumatica che rischia ora di concludersi davanti a un giudice, mentre Vanoli avrà il compito di risollevare la Fiorentina sul campo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.