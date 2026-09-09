La separazione tra la Fiorentina e Fabio Grosso potrebbe non essersi conclusa con l’esonero di domenica notte. Il club viola starebbe infatti valutando un’azione disciplinare nei confronti dell’ex allenatore davanti alla commissione federale competente, aprendo una vicenda potenzialmente significativa anche dal punto di vista giuridico.

Alla base della decisione ci sarebbe la telefonata avvenuta in tarda serata tra Grosso e Paratici. Il tecnico avrebbe criticato le modalità del mercato e la costruzione della squadra, esprimendo dubbi sulla possibilità di invertire la rotta dopo tre sconfitte, nove gol subiti e uno soltanto segnato. Nel corso dell’acceso confronto, Paratici gli avrebbe chiesto di dimettersi, ma Grosso avrebbe rifiutato di presentare le dimissioni.

Mentre Paolo Vanoli ha già iniziato il lavoro sul campo, la società non considera dunque chiusa la questione. Tutto dipenderà dall’eventuale provvedimento disciplinare e dalla decisione della commissione federale: tra gli scenari possibili ci sarebbero una risoluzione consensuale del contratto o il licenziamento per giusta causa. Al momento, però, ogni previsione resta prematura: l’unica certezza è che il rapporto tra la Fiorentina e Grosso è terminato subito e molto male. Lo scrive il Corriere dello Sport.