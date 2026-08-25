Su Mandragora va tenuto d'occhio l'interesse del Genoa
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Ernest Poku è atteso nelle prossime ore a Firenze, con le visite mediche che potrebbero svolgersi già domani. Dopo il suo arrivo, la Fiorentina entrerà nella fase conclusiva del mercato, che potrebbe riservare ancora diverse operazioni.
Oltre alla questione del centravanti, legata al possibile addio di Kean, potrebbero esserci cambiamenti importanti a centrocampo. Thorstvedt resta in attesa, mentre le posizioni di Mandragora, Fabbian e Fagioli sono ancora da definire.
In particolare, su Mandragora va tenuto d'occhio l'interesse del Genoa. Gli ultimi giorni di mercato potrebbero quindi portare a una vera e propria riorganizzazione della mediana viola, tra possibili partenze e nuovi innesti. Lo scrive la Nazione.
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