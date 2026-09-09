Per la 32ª volta nella sua storia, la Fiorentina non terminerà la stagione con l’allenatore che l’aveva cominciata. Paolo Vanoli diventa inoltre l’undicesimo tecnico richiamato sulla panchina viola, anche se i dieci precedenti ritorni non hanno lasciato complessivamente ricordi particolarmente positivi. Dall’analisi sono esclusi gli allenatori già presenti nello staff al momento della promozione, come Luigi Ferrero, Mario Mazzoni e Luciano Chiarugi.

Il primo ritorno fu quello di Guido Ara nel 1946, ma la seconda esperienza terminò con l’esonero nel gennaio successivo. Una sorte simile toccò a Lajos Czeizler nel 1961. I richiami di Giuseppe Chiappella, nel febbraio 1978, e Ferruccio Valcareggi, nel dicembre 1984, servirono invece soprattutto a garantire la permanenza della Fiorentina nella massima serie.

Decisamente negativi furono i ritorni di Luigi Radice e Aldo Agroppi, entrambi esonerati durante la travagliata stagione 1992-93, culminata con la retrocessione. Gli ultimi quattro casi risalgono al recente passato: Vincenzo Montella nell’aprile 2019, Cesare Prandelli nel novembre 2020, Giuseppe Iachini nel marzo 2021 e Stefano Pioli nel luglio 2025. Adesso tocca a Vanoli provare a interrompere una tradizione poco fortunata. Lo scrive la Nazione.