Nazione: “Pioli e la reazione alla doppietta di Gudmundsson. Serve cambio tattico?”

Stefano Pioli ha preso appunti compiaciuto sulla doppietta di Albert Gudmundssoncon la nazionale islandese, segnali incoraggianti per un giocatore che la Fiorentina attendeva da tempo al vero livello. La doppietta dell'islandese è stata accolta con favore anche dalle parti di Bagno a Ripoli. Dopo settimane difficili, seguite a un infortunio alla caviglia che ne aveva rallentato il recupero, l’islandese è tornato protagonista, rimontando con due gol lo svantaggio contro l’Ucraina (partita poi persa 3-5). I suoi gol — uno di testa, rarità nel suo repertorio, e l’altro con un sinistro preciso in area — hanno mostrato un calciatore ritrovato, finalmente incisivo e determinato.